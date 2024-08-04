晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S兒豪擲百萬元求露臉 汪小菲遮鏡頭暖拒絕

（左起）Mandy、汪小菲、張蘭一家人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲今年與交往半年的女友「Mandy」馬筱梅結婚，日前汪小菲直播時，兒子在旁邊，竟然提出「給汪小菲100萬」，要求汪小菲讓他在鏡頭面前露臉，影片曝光後這一段引起許多網友討論。

汪小菲相當保護家人，不讓他們曝光。（翻攝自微博）

相關新聞：汪小菲再婚逾2月  家人如何稱呼繼母馬筱梅？

汪小菲的兒子在鏡頭外發動金錢攻勢，不斷跟汪小菲說，把直播鏡頭上的手拿開，讓他露露臉，他願意給汪小菲100萬元。汪小菲笑著回應：「（錢）都是我給你的」。網友認為汪小菲的兒子年僅8歲，竟然懂得用金錢「賄賂」，還一出口就是百萬元，認為孩子可能價值觀偏差。

汪小菲直播，兒子以金錢誘惑想要露面。（翻攝自微博）

網友表示一般的孩子大概覺得千元就已經是「很多錢」，沒想到汪小菲和大S的兒子一張口就是一百萬，這不像是一個8歲孩子的「手筆」。事實上，無論大S或者汪小菲都十分保護家人並重視家庭教育，家族裡最愛讓孩子曝光的，應該是張蘭女士。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中