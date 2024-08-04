大S兒豪擲百萬元求露臉 汪小菲遮鏡頭暖拒絕

（左起）Mandy、汪小菲、張蘭一家人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲今年與交往半年的女友「Mandy」馬筱梅結婚，日前汪小菲直播時，兒子在旁邊，竟然提出「給汪小菲100萬」，要求汪小菲讓他在鏡頭面前露臉，影片曝光後這一段引起許多網友討論。

汪小菲相當保護家人，不讓他們曝光。（翻攝自微博）

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汪小菲的兒子在鏡頭外發動金錢攻勢，不斷跟汪小菲說，把直播鏡頭上的手拿開，讓他露露臉，他願意給汪小菲100萬元。汪小菲笑著回應：「（錢）都是我給你的」。網友認為汪小菲的兒子年僅8歲，竟然懂得用金錢「賄賂」，還一出口就是百萬元，認為孩子可能價值觀偏差。

汪小菲直播，兒子以金錢誘惑想要露面。（翻攝自微博）

網友表示一般的孩子大概覺得千元就已經是「很多錢」，沒想到汪小菲和大S的兒子一張口就是一百萬，這不像是一個8歲孩子的「手筆」。事實上，無論大S或者汪小菲都十分保護家人並重視家庭教育，家族裡最愛讓孩子曝光的，應該是張蘭女士。

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