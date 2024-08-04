斷開福原愛虧700萬賠售豪宅愛巢！江宏傑報喜 新房進度曝光

江宏傑透露新家裝潢已完成六成。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕江宏傑和前妻福原愛之間官司落幕一陣子，各自也全力展開新工作、新生活，3年前兩人離婚，為斷開彼此關係，傳出當時不惜賠錢700萬台幣，處理掉兩人在高雄120坪的豪宅，而今（4）天江宏傑開心分享，原來他已默默買新房了，並透露房子進度。

今天江宏傑分享兩張新家施工照片，並談到：「除了忙工作之外，近期都在忙著打造自己的夢想屋，孩子比我更期待！」

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江宏傑（左）和前妻福原愛離婚後，也賣掉在高雄的豪宅。（翻攝自IG）

江宏傑並透露：「完成60%，持續更新中。」還好奇問：「大家會想看嗎？」網友留言回應很想看他的新家裝潢，江宏傑也大方回應：「完工來分享。」

3年前江宏傑處理掉他過去和福原愛位在高雄的愛巢，當時傳言當年他們以4600萬購入，最後以3900 萬賠售，如今江宏傑為了給孩子更好的環境又買下新房子，網友也期待看到他新屋落成。

江宏傑正在打造自己的夢想屋。（翻攝自IG）

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