孔蘭薰洗腎坐輪椅 劉曉憶曝「媽媽變了」難過藏心裡

大愛劇《你好，我是誰2》演員傅小芸、寇世勳、劉曉憶南下宣傳。（寇琬婷提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕聚焦失智症議題的大愛劇《你好，我是誰2》8月8日上檔，男主角寇世勳跟劉曉憶、傅小芸，還有寇世勳飾演的曹汶龍醫師，親自南下宣傳，到「臺南大愛之友感恩音樂會」與粉絲朋友相見歡。

寇世勳說《你好，我是誰》播出後觀眾反應很好，「好在哪裡？就是大家從戲劇中學到東西」表示拍這部戲就像在做功德，他也透露身邊一位要好朋友，去年檢測出輕度的失智症，全家都從世界各地趕回臺灣，「因為家裡準備打仗，要準備怎麼照顧」寇世勳就趕緊提醒「趕快看《你好，我是誰》」提到曹爸為了失智症「全都到處亂跑，跑到腰都出毛病了還在跑，講不聽，沒有辦法」，他就是要把這樣的精神表達出來。

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《你好，我是誰2》到臺南大愛之友感恩音樂會。（大愛提供）

身為老戲骨的寇世勳坦言第二季困難度很高，演員跟製作人都盡量不碰，但是曹爸的個案太多了，拍《你好，我是誰2》才能讓觀眾朋友更能認識不同個案，對失智症有更深的了解。傅小芸被問到跟寇世勳拍戲是什麼感覺？她直盯著寇世勳的臉看，被虧「妳好像在看面相的感覺」她才接著說寇世勳在拍戲現場會帶來歡樂，寇世勳一聽就說：「我就是在現場當小丑」，逗得連現場觀眾也很開心。

傅小芸提到拍第一季時就有很多人私訊她的臉書問很多失智症相關問題，她就給曹醫師的臉書連結，請粉絲朋友們去找真正的專業。劇中她是曹爸的得力助手，像「小叮噹」一樣能處理很多疑難雜症，至於戲外她則是自己的小叮噹，「在工作上，我就是自己的老闆，也是員工」。

劉曉憶劇中要照顧罹患早發性失智的洪小鈴，戲外她也是照顧者，因為媽媽孔蘭薰要洗腎幾乎都坐在輪椅上，跟過去五光十色的生活完全不同，人也變得不太活潑了，劉曉憶看得心裡難過，但在媽媽面前不能表現出來，都鼓勵媽媽趕快好起來，再來開演唱會，讓媽媽能開心，自己也會比較輕鬆，她也表示：「既然發生了就要面對它，才能看清楚該怎麼做，才能跟家人能更好相處，才能化解不舒服的地方。」

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