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娛樂 電視

FEniX男星首戰BL劇「與AI談戀愛」 粉絲應援山區也會去

〔記者蕭方綺／台北報導〕男團「FEniX」成員陳峻廷領銜主演最新VBL劇《全面管控》，劇中他將飾演富家少爺，與張哲偉飾演的AI人工智能機器人，攜手演繹甜蜜CP。消息一曝光，陳峻廷粉絲湧入官方社群，引發高度期待和關注，拍攝期間更是週週都有應援餐點， 讓陳峻廷開心說：「謝謝粉絲們，讓我在劇組很有面子。」

新VBL劇《全面管控》張哲偉（左）、陳峻廷甜組CP。 （三立提供）

陳峻廷分享拍攝期間，每週都有粉絲各種應援餵食，有一天粉絲還將餐車開到基隆山區，讓劇組同仁在休息期間都能吃到熱食和飲料，展現熱情支持和超高消費力，陳峻廷感動表示：「其實很驚訝這次有這麼多粉絲的支持和關心，我也會更加努力演出，謝謝每位和我一起期待作品的人。」

陳峻廷拍攝《全面管控》，粉絲熱情獻上應援餐。（三立提供）

VBL劇《全面管控》，講述一對跨越人工智能和人類界限的戀人，展現科技時代的愛情故事，這也是陳峻廷首次主演作品，格外有意義，因此粉絲們熱情地向劇組申請應援餐點，以表達對劇組照顧偶像的感謝。

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