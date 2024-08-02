中國17歲跳水小將全紅嬋鬆口 自揭男神是「他」

跳水小將全紅嬋透露自己的偶像是黃子韜。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕屢屢在跳水比賽上演「水花消失之術」的中國女將全紅嬋，日前才拿下巴黎奧運女子雙人10米跳水金牌。害羞的全紅蟬不習慣接受採訪，每次受訪總是顯得非常害羞，日前她被問到喜歡的藝人，眼睛都亮了起來，原來她的偶像就是男星「黃子韜」。

黃子韜演唱會，全紅嬋有送上花籃。（星島日報提供）

先前黃子韜在中國舉行演唱會，全紅嬋悄悄送上花籃，還不忘寫下：「祝黃子韜（韜哥）演唱會順利，身體健康，事業蒸蒸日上！｣一向有社交恐懼症的她，竟然破天荒在上頭畫了紅色愛心，看來是真愛。之後有媒體問到全紅嬋送花籃給黃子韜的事情，她罕見的紅了臉，更輕輕掩嘴，少女心事全都寫在臉上。

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中國男星黃子韜。（星島日報提供）

17歲的全紅嬋不好意思說：「我比較喜歡黃子韜吧！很搞笑、也很帥，我覺得。」但網友針對全紅嬋崇拜黃子韜一是可謂酸到極點，偷臭黃子韜：「黃子韜迎來了事業巔峰」、「我就說全妹妹怎麼可能沒有『缺點』，現在有了。」

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