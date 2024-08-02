羅蘭曾想加入日本國家隊 挑戰輕艇不畏「濕身」

羅蘭有踢足球經驗，曾想進入日本足球國家隊。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》本週將播出第三集，內容為羅蘭接受日本奧運教練展開划船訓練。有趣的是，羅蘭下水前說希望自己整趟都保持完美髮型，落水後起來的他即使濕身，髮型依舊帥氣完美，不愧是羅蘭。

羅蘭「日本第一男公關」身分種所皆知，但大家不知道他曾是足球隊員，一心想進入日本足球國家隊，所以在體能上很有能力也有天分，且他屬於一旦要做，即使別人不看好，也要堅持的性格，跟《上船了各位！》的精神恰恰相符，因此羅蘭在奧運訓練場地，展開人生第一次的獨木舟輕艇體驗。

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羽根田卓（左）讚嘆羅蘭勇於挑戰的精神。（三立提供）

羅蘭希望自己也能感受到台灣藝人受訓的辛苦，不喜歡自己只是名義上的應援長，「至少要去體驗，不然也無法應援。」他特別前往日本專業的奧運訓練激流場地受訓，並請到日本最厲害的「奧運輕艇激流選手」羽根田卓擔任教練，而羽根田卓今年也擔任日本代表參賽「2024巴黎奧運」激流比賽。

羽根田卓聽到羅蘭要學十分驚訝，用不敢置信的語氣說：「那位羅蘭竟然要挑戰這麼激烈的運動！」還虧他是有史以來最不適合這個運動場的人。而第一次體驗輕艇，一開始坐進船上即左右搖晃，必須要穩定核心，才不會翻船。只是在練習場就讓羅蘭感受到水流的威力，不禁讓他開始緊張，但他畢竟也曾是足球運動員，天生有運動細胞，好在他安然度過第一階段平穩水域學習，只是第二關挑戰激流就翻船了。

羅蘭（左）接受羽根田卓指導，展開划船訓練。（三立提供）

而一上岸最在意的竟然是墨鏡不見了，工作人員還趕緊撈回來還給他，即使翻覆下水，髮型依舊帥氣，不甘心的情況下又要求再試一次，羽根田卓也讚嘆他勇於挑戰的精神。

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