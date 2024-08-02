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娛樂 最新消息

45歲楊志剛受封 「叔系天菜」 拍戲門牙慘斷半截：講話會漏風

楊旭文（左）、楊志剛演出《唐朝詭事錄》備受關注。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧主演的懸疑探案劇《唐朝詭事錄之西行》開播之後，反轉不斷的劇情加上獨具魅力的人物角色，讓話題持續攀升，在愛奇藝熱度值已破萬，成為繼王一博主演的《追風者》之後，今年第2部達成此佳績的劇集。

《唐朝詭事錄之西行》是懸疑探案劇《唐朝詭事錄》的續作，楊旭文飾演武力值滿分的「盧凌風」，他與腦力過人的狄公親傳弟子「蘇無名」楊志剛再度攜手，共破一樁樁詭案。該劇憑藉重重反轉的燒腦探案、群像人物刻畫，在暑期檔作品中脫穎而出，劇集的熱播进一步带动了前作《唐朝詭事錄》的觀看熱潮，使其重回平台流量前列。

楊旭文飾演武力值滿分的「盧凌風」。（愛奇藝國際站提供）

楊旭文稱劇裡兩人亦師亦友，陪伴彼此並共同成長，楊志剛則笑說：「我們兩人缺一不可，必須在一起合作才能把案子探明白，只有盧凌風一人探案的話，觀眾會擔心他判案方向錯誤，只有我自己的話，觀眾又怕我會被壞人弄死。」

楊志剛跟楊旭文皆因演出《唐朝詭事錄》備受關注，45歲的楊志剛更被封「叔系天菜」，他表示劇集開拍前，導演就要他們好好演，並稱這可能是長期飯票，他們拍第一部的時候，心情很忐忑，但拍第二部時則是信心百倍，也深信「蘇無名」和「盧凌風」會成為他們入行以來最重要的一個角色，觀眾的支持是他們繼續拍《唐詭》系列的最大動力。

楊志剛飾演腦力過人的狄公親傳弟子「蘇無名」。（愛奇藝國際站提供）

《唐詭》第一部播完以後，楊志剛在跟編劇聊天時，提議讓角色蘇無名和盧凌風之間產生一些衝突，不要只是順順地探案，因為他們的身分跟背景本來就不同，內部的矛盾加上外部的各種詭案，反而更能為劇集增添可看性。提起兩人的合作默契，楊志剛說：「最近這兩、三年，我跟旭文相處的時間，比我跟老婆、兒子在一起的時間都還要長，我們連吃住都在一起，默契自然過人，有時候挺心疼他的，因為他打戲很多，經常晚上我收工了，他還要轉到B組繼續拍打戲。」楊旭文也表示，楊志剛特別會誇獎人，只要聽到他的誇獎，自己即使再累也能立刻提起精神去拍打戲，再拍個10次都沒問題，笑稱楊志剛簡直是掌管情緒價值的神。

楊志剛與楊旭文劇中搭配亦師亦友 協作破案。（愛奇藝國際站提供）

楊旭文劇中武打動作場面不少，最難忘一幕他必須被甩飛到竹林當中，彩排候一點問題也沒有，正式拍攝後，他意外被反彈的竹子砸到眼角，雖然腫了一大包，不過幸好沒有傷到眼睛。楊志剛沒有打戲，但卻在拍戲期間不小心門牙斷了一半，他怕不連戲，拍戲時盡量笑不露齒，減少後製的困擾，他笑說：「我記得那時說台詞偶爾還會漏風，希望我這半顆門牙，能為《唐詭西行》擋掉所有災難。」

在最新單元「上仙坊的來信」中，布店老闆在接到一封神秘的來信後，離奇命喪詭異客棧，而嫌犯之一的神秘女子，長相竟神似布店老闆早已過世的前女友，背後究竟隱藏著什麼秘密也令人好奇，雖然劇集仍在播出，但已經有不少觀眾敲碗第3季，希望唐詭宇宙能無限延續，楊旭文在自己社群直播時也透露好消息「很快就會拍第三季了，但是我們要等劇本。」

楊志剛談與楊旭文（左）相處「比跟老婆、兒子在一起的時間還長」。（愛奇藝國際站提供）

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