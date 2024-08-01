晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

福原愛好慘！遭嗆爆「一輩子小三命」 全因想拿走中國金牌

福原愛搭上奧運順風車，趁機開直播講評球賽。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛與江宏傑2021年7月宣布離婚，結束童話般5年婚姻，離婚後的她靠攏中國市場，更挑戰起直播帶貨。巴黎奧運近期開戰，福原愛當然也沒閒著，立刻搭上話題開直播講評，談及自己生涯奪下15面銅牌一事，沒想到卻遭到中國網民們嘲諷。

福原愛想以自己的銅牌換取中國隊的金牌被譙爆。（翻攝自微博）

福原愛近期積極更新影片，過去征戰無數球場的她，透露自己一共拿下15面銅牌，不過就是沒有金牌，她苦笑表示：「不知道這些可以拿去換一面金牌嗎？」她更因此和中國隊的好友張怡寧、王楠喊話：「她們的金牌多到數不清，多到可以當杯墊了。」

話匣子打開後，福原愛不諱言表示：「如果我（從）她們家拿走一個應該不會被發現吧。」一席話讓多數網民會心一笑，不過卻也引來部分網民留言嘲諷：「一輩子小三命！（意指奪銅牌非金牌）」、「就是沒有金牌的命！」看來要討好所有中國人，福原愛恐怕還有一段路要走。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中