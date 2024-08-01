福原愛好慘！遭嗆爆「一輩子小三命」 全因想拿走中國金牌

福原愛搭上奧運順風車，趁機開直播講評球賽。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛與江宏傑2021年7月宣布離婚，結束童話般5年婚姻，離婚後的她靠攏中國市場，更挑戰起直播帶貨。巴黎奧運近期開戰，福原愛當然也沒閒著，立刻搭上話題開直播講評，談及自己生涯奪下15面銅牌一事，沒想到卻遭到中國網民們嘲諷。

福原愛想以自己的銅牌換取中國隊的金牌被譙爆。（翻攝自微博）

福原愛近期積極更新影片，過去征戰無數球場的她，透露自己一共拿下15面銅牌，不過就是沒有金牌，她苦笑表示：「不知道這些可以拿去換一面金牌嗎？」她更因此和中國隊的好友張怡寧、王楠喊話：「她們的金牌多到數不清，多到可以當杯墊了。」

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話匣子打開後，福原愛不諱言表示：「如果我（從）她們家拿走一個應該不會被發現吧。」一席話讓多數網民會心一笑，不過卻也引來部分網民留言嘲諷：「一輩子小三命！（意指奪銅牌非金牌）」、「就是沒有金牌的命！」看來要討好所有中國人，福原愛恐怕還有一段路要走。

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