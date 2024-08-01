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娛樂 亞洲

「波波姐」前夫反擊 控訴：喝符水、抱兒站51樓陽台超危險

莊韻澄（左）與Joe鬧離婚。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星「波波姐」莊韻澄（舊名：莊端兒）最近鬧離婚，她接受《星島日報》獨家採訪指控前夫Joe對她進行情緒勒索，讓她痛苦不堪。前夫Joe也受不了，忍不住站出來替自己說話，Joe表示莊韻澄很迷信，竟然讓3歲兒子喝符水，另外，因為莊韻澄產後憂鬱，家裡的監視器也多次拍到莊韻澄抱著3歲的兒子站在51樓陽台上不知道在幹嘛，但是看起來很危險。

莊韻澄兒子的水壺底部還有符紙。（星島日報提供）

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莊韻澄則憤怒說當初交往時就知道Joe已經破產，沒想到Joe竟然就此擺爛不工作，結婚、生孩子、婚戒都是莊韻澄出錢，為了顧全Joe的面子，還在公司給他個主管頭銜。這番苦心Joe都沒有好好珍惜，不但遲到早退，而且常常睡到下午兩三點，根本沒有用心工作。講到給兒子喝符水，莊韻澄認為只是她自己的宗教信仰，她不只給兒子喝，自己也有喝。

莊韻澄抱著兒子站在51樓高的陽台，讓人憂心。（星島日報提供）

莊韻澄更氣呼呼地說Joe還曾經不動聲色把兒子帶到台灣威脅她，讓莊韻澄跟莊媽媽輪流傳訊息向他道歉求他回香港。好在後來兒子平安回到莊韻澄身邊。

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