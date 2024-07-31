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娛樂 最新消息

紀卜心輸了！最強買粉非「她」莫屬 IG近千萬追蹤超越周杰倫

李毓芬遭疑買IG粉絲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來，網紅紀卜心與小吳共同創立的飲料店，因乳源標示不清一事，引發民怨，後來紀卜心又因為沒露面道歉，遭到網友抨擊，氣得她忍不住反嗆網友「文盲」，導致形象跌落谷底，IG粉絲數量急速下滑，但卻在昨（30）日晚間又回到原本的100萬，今（31）日查看更突破102萬，遭質疑買粉絲。不過，有網友指出紀卜心這還只是小case，最強買粉非女星李毓芬莫屬。

李毓芬IG粉絲有997.4萬，數量驚人。（翻攝自IG）

據網友觀察，李毓芬的IG粉絲在2022年4月有53萬粉絲，同年12月竟來到464.4萬粉絲，成長速度驚人。如今過了2年，李毓芬IG粉絲已經漲到997.4萬，人氣直逼南韓女團成員，甚至已經超越周杰倫的918.5萬。讓許多網友直呼「太扯」「買粉絲吧」「她有這麼紅？」。

對此，資安專家陳盈豪曾用自行開發的FB駭客分析工具來測試李毓芬的帳號，並在臉書透露，以李毓芬2023年3月8日一則貼文為例，就抓出留言區至少有91%是假帳號。

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