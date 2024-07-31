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紀卜心嗆文盲挨酸！女星疑揭她「私下真面目」：態度不敢恭維

詩亞發文疑似暗酸紀卜心。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR小吳和紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出乳源標示不清一事，誤導消費者販售的是鮮奶茶，雙雙道歉後，紀卜心又因反嗆網友是「文盲」遭批評態度不佳如今前黑澀會女星詩亞也疑似發文暗諷，曝光她私下真面目：「態度不敢恭維」。

相關新聞：紀卜心狠嗆網友「文盲」 見10年粉絲心涼仍堅持立場

詩亞今（31日）在發文暗諷，「其實也不是一兩天的事情，只能說人設形象真的維持的挺好，私下見過的態度不敢恭維」，雖然沒有指出對方，但不少網友都猜測她在說紀卜心。還有攝影師留言表示：「我也被她嗆過，她的真面目就是這樣啊。認證+1」。

詩亞全文。（翻攝自Threads）

紀卜心的IG在7月初有100萬6千多人追蹤，在十盛風波爆出後，昨（30）日早上跌至99.5萬，因為十盛風波下降1萬多名粉絲。不過後續有Threads網友持續觀察，發現粉絲數量在今天又有了大幅的增長，至今已102萬，爭議爆發卻能短時間漲粉2.5萬，讓許多網友質疑買粉

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