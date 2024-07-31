語言不通靠眼神放電！零距離感官互動火辣上演

金髮肌肉男崔普在《愛情不必翻譯》與來自巴西的吉賽兒在初次約會中上演火辣的接吻情節。（TLC提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道全新戀愛實境秀《愛情不必翻譯》（Love & Translation）中，集合來自世界各地的俊男美女，滿心期待地前往一座小島準備開展戀情，卻沒料想到不但聽不懂彼此的母語，更沒有共通的第二外語可以交談！

為了充分瞭解眼前的對象，參加者們想盡辦法透過眼神、氣息、肢體等非語言的方式互動，儘管剛建立關係時會因身體激情而火速來電，但真正的考驗還是在於彼此心靈是否相通。

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《愛情不必翻譯》節目組安排激情四射的遊戲環節，例如請參賽者矇上眼睛以超近距離呼吸彼此的費洛蒙。（TLC提供）

根據研究顯示，人類有超過九成的溝通並非透過語言，但為了測試愛情能否真的能戰勝言語與文化的隔閡，該節目找來15位參賽者一同前往多明尼加的別墅度假，包括來自日本、德國、巴西等國家的12位女性，以及3位來自美國的男性狄倫、崔普、卡利爾。

不過，參賽者們在抵達現場後才發現彼此竟然語言不通，讓準備好展現魅力的男士們頓時不知所措，只能透過比手畫腳猜測女方的心思，大型社死現場將顛覆觀眾對異國戀的浪漫想像。

節目組更安排激情四射的「遊戲環節」加速參賽者們之間的化學反應，讓他們矇上眼睛，輪流以超近距離呼吸彼此的費洛蒙，依此選擇出最有好感的對象。當觀眾在螢幕前正要為男歡女愛喝采之際，語言隔閡與文化差異所帶來的溝通誤解，以及男女比例的巨大落差，卻又馬上成為爭執的導火線。

金髮肌肉男崔普在第一天與來自巴西的吉賽兒對上了眼，並在初次約會中上演火辣的接吻情節，但隔天卻突然選擇其他對象，這令吉賽兒心中的妒意悄悄燃起，而她並非全場唯一眼紅的人。究竟「無話可說」的有情人能終成眷屬嗎？《愛情不必翻譯》將於今（31日）起每星期三晚間9點於TLC旅遊生活頻道播出。

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