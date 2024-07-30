紀卜心IG追蹤數重回100萬！遭疑偷買粉絲

紀卜心因反嗆網友是「文盲」，截至今早，IG粉絲共減少1萬多名。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR小吳和紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出乳源標示不清一事，誤導消費者販售的是鮮奶茶，雙雙道歉後，紀卜心又因反嗆網友是「文盲」遭批評態度不佳，引發IG退追潮，月初還有100.6萬粉絲的她，今（30）日上午10點跌至99.5萬，沒想到晚上6點竟再度回到100萬，引發關注。

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紀卜心的IG今日上午10點跌至99.5萬，沒想到晚上6點竟再度回到100萬。（翻攝自IG）

紀卜心的IG在7月初有100萬6千多人追蹤，在飲料店風波爆出後，今（30）日早上跌至99.5萬，跟月初比起來足足下降1萬多名粉絲。不過後續有Threads網友持續觀察，發現粉絲數量在今天又有了大幅的增長，今晚6點竟再度重回100萬。

在風波未平的情況下，一天之內粉絲數漲一萬多名，實在不太可能，再加上道歉文的留言處有大量疑似罐頭訊息寫下：「辛苦了，加油」，因此網友紛紛提出質疑「是買紛絲了吧」。

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