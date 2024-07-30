晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

紀卜心IG追蹤數重回100萬！遭疑偷買粉絲

紀卜心因反嗆網友是「文盲」，截至今早，IG粉絲共減少1萬多名。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR小吳和紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出乳源標示不清一事，誤導消費者販售的是鮮奶茶，雙雙道歉後，紀卜心又因反嗆網友是「文盲」遭批評態度不佳，引發IG退追潮，月初還有100.6萬粉絲的她，今（30）日上午10點跌至99.5萬，沒想到晚上6點竟再度回到100萬，引發關注。

相關新聞 紀卜心遭炎上！IG爆退追潮 慘丟1萬粉絲

紀卜心的IG今日上午10點跌至99.5萬，沒想到晚上6點竟再度回到100萬。（翻攝自IG）

紀卜心的IG在7月初有100萬6千多人追蹤，在飲料店風波爆出後，今（30）日早上跌至99.5萬，跟月初比起來足足下降1萬多名粉絲。不過後續有Threads網友持續觀察，發現粉絲數量在今天又有了大幅的增長，今晚6點竟再度重回100萬。

在風波未平的情況下，一天之內粉絲數漲一萬多名，實在不太可能，再加上道歉文的留言處有大量疑似罐頭訊息寫下：「辛苦了，加油」，因此網友紛紛提出質疑「是買紛絲了吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中