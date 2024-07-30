AI女神李珠珢才說再見立刻想念 秀截圖喊：想妳…

韓國起亞虎啦啦隊員「AI女神」李珠珢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「AI女神」封號的韓國啦啦隊成員李珠珢，近日受邀來台參加活動，雖然停留時間不長，但她卻和台灣啦啦隊成員沁沁變成好朋友，兩人還在群平台分享對話截圖，李珠珢更在社群平台寫下：「我會想念妳」。

韓國起亞虎啦啦隊員「AI女神」李珠珢。（翻攝自IG）

相關新聞：19歲啦啦隊新女神李珠珢即將來台 網驚：YT總觀看破億

請繼續往下閱讀...

李珠珢是起亞虎啦啦隊成員，近日她受邀來台灣參加富邦悍將舉辦的「G！POP流行音樂節」主題日，現場大跳三振舞的她，充分展現個人魅力。交流過程當中，李珠珢與富邦悍將啦啦隊Fubon Girls隊員也產生了濃厚感情，昨（29）日李珠珢就在社群平台發布與啦啦隊員沁沁的對話。

富邦悍將啦啦隊Fubon Girls隊員沁沁。（翻攝自IG）

沁沁貼心希望李珠珢這兩天玩得開心，李珠珢甜回：「因為跟妳同一隊，我覺得很舒服，非常謝謝你，希望可以再見到妳」。沁沁跟李珠珢就這樣建立起好感情，李珠珢要離開時，沁沁還傳訊給她，表示：「我會想妳，希望可以再見到妳」李珠珢用限時動態特別標註沁沁，暖心回應：「想妳…」。

李珠珢與沁沁對話。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法