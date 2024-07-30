「周星馳沒追我」前港姐否認受青睞 坦言：叫他星爺好奇怪

周星馳（左）跟林穎嫺過去常合作因而傳出緋聞。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕1987年港姐季軍兼「最上鏡小姐」，「Wing」林穎嫺最近返港宣傳新書《如何活出燦爛人生》，但大家都把焦點放在當年她和周星馳是否真的陷入愛河，聽到「星爺是不是有追妳」林穎嫺笑著說：「他是個好人」。

林穎嫺（左）指出她和周星馳年紀相近，所以特別談得來。（星島日報提供）

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56歲的林穎嫺曾經有7年的拍戲生涯，當時她和周星馳有許多難忘片段。林穎嫺說：我和星仔年紀很輕就認識了，兩個人是老朋友，叫他「星爺」真的好不習慣。她說兩人合作的時候，經常挨餓到胃痛，收工之後周星馳陪她住院還送她回家。問起周星馳是否曾經追她？林穎嫺笑說，他是個好人，他很nice，對每個人都很好啊，而且當連我每部戲都是女主角，每天開拍就是早上6：30上班，睡覺時間都不夠，也沒時間吃飯，要怎麼「拍拖」？而且那個時代用Call機，在野外拍外景連講電話機會都沒有啦。

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