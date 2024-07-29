48歲長這樣！ 林心如認了「每年進廠修修臉」 揭與霍建華私下互動「零偶像劇情節」

林心如。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如今（29日）出席保養品牌記者會，大方分享保養撇步，透露除了一年一次的電波醫美，每天也會勤勞使用保養品，然而慢慢變美的模樣，老公霍建華卻看不出來，甚至早上老公還略過她親了女兒才出門，她笑說：「我們在家沒這麼偶像劇啦！他沒這麼敏感，尤其是天天見面，細微的改變他真的看不出來。」她不忘替霍建華緩頰，認為若是髮型上的改變，一定會發現，但只有一點點改變真的不太容易察覺。

林心如（右）坦言和霍建華婚後生活不像偶像劇。（翻攝自臉書）

林心如、霍建華演過多部偶像劇，但夫妻倆的婚後生活卻不像偶像劇，平時注意力都在女兒身上，面對即將到來的父親節，林心如坦言自己不小心忘記了，直言：「還沒安排，還好這次父親節在平日，應該會比較好訂餐廳！」

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林心如分享，7歲的女兒從小在老師的協助下，凡是母親節、父親節都會手寫卡片祝福，也會搥背展貼心，相信這次的父親節也不會漏掉。

林心如。（記者潘少棠攝）

暑假已過一半，林心如替女兒安排了各種夏令營，學一些平時在課堂上學不到的東西，她自己則是忙著籌備擔任製作人的新戲，不停地開會、談劇本、找演員，預計年底開拍，因此一家三口還沒有時間出國旅行。

身為女藝人，林心如招認最在意臉部的輪廓線，「因為拍戲無法注意到每個角度，不可能只露某一邊，所以臉的輪廓線就很重要，希望能呈現緊實的狀態，才能360度零死角對戲。」

林心如私下除了每年固定打電波，也有很多按摩的小道具，保養重視保濕，尤其厚敷會有拉提緊緻的效果，外出一定會防曬，坦言現在皮膚的復原力不比以前，「現在真的不能曬，紫外線滿傷皮膚的！」她也持續在運動，一週五天，每天有不同的課程；飲食方面，則吃得較清淡，每天盡量喝3000c.c.的水幫助代謝，至於老公的保養，林心如笑說：「他頂多自己搽保養品，有好的產品我會分享給他。」

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