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娛樂 最新消息

祖雄昔說只要養得起「小孩生幾胎都行」 如今當爸半年就果斷避孕

祖雄（右）和老婆佳娜。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「阿傑」黃仕傑、MAX、八弟、謝佳見與祖雄今（29）日出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會，老婆元元預產期就在下個月的八弟，表示很期待寶寶的出生，但一旁的祖雄卻分享著育兒的甘苦談，讓他有些擔憂。

MAX（左起）、謝佳見、八弟、祖雄和阿傑出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會。（記者侯家瑜攝）

祖雄笑說這次出兩趟外景是近期最舒服的日子，因為可以名正言順的出門工作，不用帶6個月大的女兒。他也分享育兒最困難的地方，時常不知道女兒為何莫名哭鬧，不知道如何安撫，「還要安撫太太的情緒，小孩哭的時候，貓也會跟著叫，要安撫三個成員的情緒，實在有點累！」坦言雖然當初有跟老婆佳娜說只要養得起，生幾胎都行，但現在想要好好休息一年，目前有特別避孕。

八弟（左）和老婆元元。（翻攝自IG）

預計8月底當爸的八弟已經開始備戰，各式嬰兒用品都已經準備好，不過原本很期待寶寶到來的他，聽到祖雄育兒甘苦談，瞬間皺起眉頭，但仍希望若未來有機會，一定要帶小孩走出室外，體驗戶外生活。

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