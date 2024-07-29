謝佳見潛水5公尺「出現人生跑馬燈」 MAX在鯊魚面前逃過一劫

MAX（左起）、謝佳見、八弟、祖雄和阿傑出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「阿傑」黃仕傑、MAX、八弟、謝佳見與祖雄今（29）日出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會，謝佳見和MAX透露潛水時曾充滿恐懼，腦中一度出現人生跑馬燈。

一向在偶像劇裡給人奶油小生形象的謝佳見，很珍惜這次能到外景節目當嘉賓的機會，享受陽光帶來的正能量，「以前為了演戲需要維持白嫩的膚色，這次終於可以曬黑、做自己。」也讓他憶起兒時在河邊脫光光洗澡、洗衣服的模樣。

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初次體驗潛水的謝佳見，在小琉球練習了10多次才成功潛下去，感謝當時有雷艾美的陪伴，不過之後到了墾丁海潛，他就必須獨自潛下海裡，「下去5公尺就看到一片黑，教練一直把我往下拉，心想真快的不行了。」也說當下腦中出現人生跑馬燈，很怕上不了岸；不過他沒有因此次恐懼而放棄，決定下個月要去考潛水證照。

而已有潛水執照的MAX，也有類似經驗，透露有次下水時，除了腦袋同樣有人生跑馬燈外，還曾被突如其來的鯊魚嚇到，雖然已做好心理準備，但猝不及防的他仍充滿恐懼，所幸最終逃過一劫；身為廚師的他，笑說經過此事後，很能感同身受「食材」，但也很高興能在節目特別企劃中解鎖不少新鮮事。

祖雄（中）展露腹肌。（三立提供）

對自然生態早已不陌生的阿傑，私下也有帶團去馬來西亞婆羅洲，自己相當喜歡當地，「無論到馬來西亞哪裡都只要3個半小時，文化、語言和飲食習慣也都與台灣相仿，是國人去旅遊的好選項。」這次節目與馬來西亞合作，他說體能挑戰其實算容易，若要說最辛苦的部分，就是對生物的「期待感」，期待原本看過的生物再出現，「我2016年在亞馬遜河第一次看到江豚，沒想到這次因為錄影，在亞洲就能看到，一大群粉色的江豚就出現在我們眼前，我感動到默默流淚。」

謝佳見（左起）、祖雄、MAX、八弟和阿傑出席《上山下海過一夜之雙島大冒險》首映記者會。（三立提供）

《上山下海過一夜》新一季推出與馬來西亞Astro電視台合作的《上山下海過一夜之雙島大冒險》，由台灣與馬來西亞雙方藝人到對方海島秘境深度探索與生活的實境節目，聯手打造2024夏日最高規格的內容，除了前往馬來西亞的瓜雪一探世界最大螢火蟲群聚地，更走進世界八大奇景之一「姆魯國家公園」親眼見證百萬隻蝙蝠。台灣部分則前往馬祖、澎湖七美、高雄柴山、墾丁後壁湖及蘭嶼等，除《上山下海過一夜》主持人艾美、MAX、黃仕傑、八弟外，馬來西亞則派出多位實力藝人「謝佳見、李銘忠、祖雄、許佳麟、張靜汶、陳漢梨、周雪婷等一同冒險。三立都會台將於8月1日首播。

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