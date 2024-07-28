竹北吊車大王擁4妻14子女 親舖擇偶條件only one

竹北吊車大王胡漢龔。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕竹北吊車大王胡漢龔擁有4妻14名兒女，旗下公司在業界更是位居前三，愛情事業兩得意的他近日大方公開自己為何擁有4個老婆的真相。

胡漢龔與他的妻兒子女。（翻攝自YouTube）

胡漢龔曾經砸5億打造8層樓豪宅，日前他接受網紅「超老闆」孔文訪問時，表示自己之所以娶了4個老婆，目的是「減少社會不幸的悲劇」，胡漢龔進一步說自己找來的秘書有的還帶小孩過來「養到大的」。網路上有不少人對他酸言酸語，胡漢龔淡淡地說，其實以他的能力大可以找年輕漂亮的20幾歲妹妹，實際上他的4個老婆年紀都與他相似。

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胡漢龔說自己取4個老婆是在減少社會不幸悲劇。（翻攝自抖音）

超老闆也認可，表示胡漢龔是個很有責任感的人，所以才取了4個老婆，而不是偷偷摸摸的在外面有「紅粉知己」。胡漢龔透露自己擇偶的條件只有一個，就是要「談得來」。胡漢龔自對於自己的4個老婆非常公平，雨露均霑，沒有特別偏愛哪一人。

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