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娛樂 最新消息

韓團許願合作五月天！Dreamcatcher「七缺一」登高流慶生

Dreamcatcher表示會帶著始娟的份一起努力。（好攝創意溝通有限公司提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團Dreamcatcher今天（27日）無懼風雨首登高雄流行音樂中心開唱，只是成員始娟因為健康因素告假，「七缺一」只有6人上場，她們表示「會連她的份一起努力！」果然精湛演出讓全場粉絲看得目瞪口呆，尖叫聲四起。

Dreamcatcher「七缺一」6人在舞台上載歌載舞，首登高流舉行安可場。（好攝創意溝通有限公司提供）

Dreamcatcher今晚在高雄舉行安可場，相隔4個月再次來台的原因，她們開心表示：「我們有不得不辦的理由！因為我們上次在台北場聲量實在太驚人，而且上次跟大家玩得超愉快，所以決定再來台灣跟大家碰面！」

Dreamcatcher嗨翻全場。（好攝創意溝通有限公司提供）

Dreamcatcher獻唱《OOTD》、《Dance Break》及《Black or White》，勁歌熱舞，用中文跟台粉打招呼：「大家好！我們是Dreamcatcher！」還入境隨俗地用中文問好：「高雄你好！你們好嗎？」每個成員還各自用一段簡短的中文自我介紹，其中隊長「JiU」祉攸嘴甜地跟台下歌迷大喊：「老公～」讓歌迷頓時陷入集體瘋狂。

裕賢則透露，自己近期都聽男團TFBOYS的歌來學習中文發音，成員韓東則表示，如果有機會希望能與五月天合作，「很好奇如果跟這幾位團員前輩們一起表演，能夠擦出怎樣的火花呢？」

Dreamcatcher帶來新專輯的歌曲。（好攝創意溝通有限公司提供）

她們超級寵粉，帶來新專輯《VirtuouS》的歌曲《2 Rings》及《Firefiles》，更把專輯中首波主打單曲《JUSTICE》的首唱獻給高雄場的歌迷，也是這支單曲發行後第一次於海外演出，讓現場歌迷聽得如痴如醉。

Dreamcatcher成員秀雅在高雄慶生。（讀者提供）

Dreamcatcher成員秀雅許願能夠當有錢人。（讀者提供）

成員秀雅即將在8月初生日，其他成員們特別連同現場歌迷幫她一起慶生，壽星本人則開心許願「希望能變有錢」。

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