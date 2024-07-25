三天內環島！緩緩自揭搭到「海盜船」 驚人下場曝光

緩緩 Huan Huan〈緩緩到你家〉台中場演出照。（緩流工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陪伴系樂團緩緩 Huan Huan 宣布將在 9/7 於玉成戲院錄音室舉辦年度專場《被拉長得不可思議》台北最終場，此次專場共有兩個場次，分別為「下晡場」、「藍夜場」，也特別讓購票歌迷有機會以「1元加價購」的方式參加玉成戲院錄音室的導覽活動。

緩緩一路巡演屏東、小琉球、台東。（緩流工作室提供）

緩緩分享，《被拉長得不可思議》台北最終場之所以選在玉成戲院錄音室舉辦，是因為今年的特別演出企劃〈緩緩到你家〉，在實際走訪觀眾家中演出後，他們也想邀請歌迷走入他們心靈的歸屬地「玉成戲院錄音室」，對他們而言，玉成戲院不僅僅是一個錄音的場所，更是一個充滿回憶的家。

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緩緩也因應演出場地，特別構思了「玉成戲院錄音室導覽活動」，讓觀眾得以窺探在平時較難接觸的錄音室空間，緩緩更將在導覽活動中邀請歌迷參與錄音，現場大合唱〈熱浪〉不插電版本，並在日後另行發佈，期待能一起在錄音室留下共同的美好回憶。

緩緩 Huan Huan〈緩緩到你家〉小琉球場大合照。（緩流工作室提供）

《被拉長得不可思議》的子企劃〈緩緩到你家〉於七月正式圓滿落幕，從今年四月開始，緩緩 以每月至少一場的頻率，前往參與演出募集觀眾的家中表演，足跡遍布台灣北中南。他們更在七月的週末挑戰從台北出發，一路巡演屏東、小琉球、台東三個場次，意外地在三天內達成環島的成就。

巡迴過程中，團員與工作團隊扛著樂器與諸多演出器材，途中轉換包車、搭船、火車等不同交通方式，而初次登陸小琉球的團員們還因為不適應風浪而暈船，讓他們笑喊「根本是海盜船！到底是誰說要來小琉球演出的！」不過在〈緩緩到你家〉企劃正式落幕後，他們仍心滿意足地說「即使身體疲累，但透過樂迷們的帶領，看到他們的生活與歸屬，才是真正完滿了專輯實質上意義的寶貴旅程，我們非常感動。」

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