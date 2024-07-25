蘇柏臻罹患骨癌崩潰要截肢 差點輕生遺憾全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手蘇柏臻無懼颱風，今天舉辦發片記者會，40歲的他終於圓夢，其實他的星路非常坎坷，19歲那年被診斷罹患骨癌，右腳差點要截肢，幾乎令他崩潰。

蘇柏臻（右）舉辦發片記者會，與好友妞妞合唱新歌。（記者陽昕翰攝）

身高185公分的蘇柏臻從小就愛運動，他因為罹癌化療近兩年，體重暴瘦到45公斤，更因為化療太痛苦，一度想要輕生離開。

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蘇柏臻表示：「我當時曾經有自殺念頭，吃了安眠藥，昏睡3天，醒來後，決定勇敢面對人生，加上姨嬷給我鼓勵，到台中榮總就醫，以換人工關節，取代截肢，並接受化療，勇敢活下去。」

蘇柏臻露出胸前刺青，好友妞妞現身站台。（記者陽昕翰攝）

這些年蘇柏臻積極抗癌，在中南部有許多商演活動，加上幾個玩音樂的好友協助、貸款籌錢，他終於一圓歌手夢發行首張EP《三月雪的夢》。

今天包括魏正豪、張維佑、何華等藝人好友現身站台，蘇柏臻也力邀藝人好友「妞妞」許寀菁合唱新歌《愛情苦瓜籽》。

蘇柏臻在抗癌期間，與交往超過10年的圈外女友分手，這首歌也是他悲慘的初戀故事。

蘇柏臻發行首張EP《三月雪的夢》。（記者陽昕翰攝）

而蘇柏臻與妞妞是青梅竹馬，兒時還會一起洗澡，交情非常深厚，妞妞笑說：「我們應該就是脫光光笑到天光。」可惜卻不曾發生情愫，彼此都不是對方的菜。

妞妞甚至爆料，從小到大一直認為蘇柏臻其實是喜歡男生；蘇柏臻則說，「我們真的太熟了啦，睡在同一張房間，就算直接換衣服都無所謂。」

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