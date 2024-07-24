昔涉毒沒戲拍！孫興爆轉行當工頭 「開挖土機維生」畫面曝光

孫興被爆出轉行當工頭，在沙漠中開挖土機維生。（組合照，本報資料照、翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港資深演員孫興1986年參加亞視舉行的「電視先生」比賽奪冠入行，之後憑劇集《家有仙妻》和《倚天屠龍記》等作品紅遍中港台，不過卻在2011年因涉嫌吸毒遭警方查獲，成為「負面藝人」的他幾乎絕跡幕前。沒想到，孫興近日被拍到開挖土機當工頭的照片，對此他也做出回應。

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孫興近來在中國寧夏中衛市被拍到打著赤膊、戴上頭盔，勤奮地開著挖土機於沙漠中工作的照片，可見他手持對講機聯絡各種事宜，還附上文字寫著：「對對對，最近開挖土機了，這是我剛買的一台車啊，現在等我的那些小伙伴過來，這工程接了也就1000多萬。」這番話也被外界解讀為卸下明星光環，並轉換跑道。

孫興解釋是為了拍影片，才會以駕駛挖土機當素材，否認轉行當工頭。（組合照，翻攝自小紅書）

針對被爆轉行當起工頭一事，孫興則透過經紀人表示：「那完全是為了拍抖音玩玩的，開玩笑，不是真的，我還沒轉行。」否認轉職，並透露是朋友開民宿，因此才藉此素材拍影片。事實上，孫興近年也在中國當起民宿老闆，全部皆由土房建造、風格猶如來到摩洛哥，夜晚他則化身DJ炒熱氣氛。

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61歲的孫興目前與小9歲的女友Oliver相互扶持，「目前沒有計劃結婚，我們現在這樣互相照顧很好。」他過去曾有2段婚姻，與第一任香港妻子莫琳育有一雙兒女，而他和前妻林美貞分手後仍是朋友更蔚為佳話。孫興一生有2位前妻、3位女兒，加上現任女友與前夫育有的2位小孩，等同膝下共有5名子女。

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