恭喜！滅火器第三位人夫出爐 蕭美琴與陳其邁當證人

牙牙與鄭宇辰與蕭美琴相見歡。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團「滅火器」又有成員加入「人夫」行列，繼主唱楊大正、貝斯手皮皮後，吉他手鄭宇辰也與正妹插畫家「牙牙」雅馨登記結婚，牙牙在社群公開與副總統蕭美琴相見的過程，更透露2人的證婚人竟是蕭美琴與高雄市長陳其邁，她爽喊：「忍不住了啦～謝謝大家讓我當最尊榮的新娘子，以下不是夢境。」

蕭美琴的賀卡。（翻攝自IG）

蕭美琴、陳其邁擔任牙牙與鄭宇辰的證人。（翻攝自IG）

牙牙寫道，在總統府的會客室緊張到不敢坐下，直到蕭美琴提了一袋沈甸甸的禮物進來，她拿出自己的畫作回送，蕭美琴誇讚：「哇，好可愛，謝謝妳。我這隻阿花最難畫。」她直呼緊張又熱到炸汗，一切卻又太溫暖、太開心了。

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蕭美琴擔任證人。（翻攝自IG）

牙牙送上自己的畫作。（翻攝自IG）

牙牙除了曬出蕭美琴的賀卡，還曬出了兩人的結婚證書，證人為蕭美琴和陳其邁，她開心這是人生高光，最後更甜喊：「謝謝我的亦師亦友丈夫Mr.鄭宇辰」大放閃，網友祝福之餘也打趣「炫耀文」、「這兩位證人也太棒了」。

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