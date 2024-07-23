晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）《上船了》捲假划疑雲！KID首發聲 替「他」抱不平

《上船了各位！》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》由7位藝人從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程。怎料節目上週末才剛開播，今就傳出「假划」疑雲，繼三立發聲明闢謠後，KID也出面替郭泓志發聲。

KID表示：「對我來說有划就有划，大家如果看節目就會知道事實是什麼。」也對付出相當多努力的郭泓志爆不平，「我比較為郭哥抱不滿，一個偉大的成功運動員背後的汗水沒有人會知道，但我從頭到尾都知道郭哥的付出，並以最高尊敬的態度看他，因為他做了很多一般人做不到的事情。」強調郭泓志私下的努力，觀眾在看到接下來的節目後就能明白。

鍾瑶聽到假划傳聞後則說：「真的假不了，假的真不了，我已經划那麼累了，還被說造假！我欲哭無淚。」蔡昌憲則說：「我們這群上船的夥伴都是知道要玩真的才接下任務，節目拍攝難度很高，大家都全心投入、拚了命完成目標，所以我看到這樣的新聞蠻難過的。不過我相信大家持續看節目就會看到，我們真的達成了這個不可能的任務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中