（獨家）《上船了》捲假划疑雲！KID首發聲 替「他」抱不平

《上船了各位！》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》由7位藝人從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程。怎料節目上週末才剛開播，今就傳出「假划」疑雲，繼三立發聲明闢謠後，KID也出面替郭泓志發聲。

KID表示：「對我來說有划就有划，大家如果看節目就會知道事實是什麼。」也對付出相當多努力的郭泓志爆不平，「我比較為郭哥抱不滿，一個偉大的成功運動員背後的汗水沒有人會知道，但我從頭到尾都知道郭哥的付出，並以最高尊敬的態度看他，因為他做了很多一般人做不到的事情。」強調郭泓志私下的努力，觀眾在看到接下來的節目後就能明白。

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鍾瑶聽到假划傳聞後則說：「真的假不了，假的真不了，我已經划那麼累了，還被說造假！我欲哭無淚。」蔡昌憲則說：「我們這群上船的夥伴都是知道要玩真的才接下任務，節目拍攝難度很高，大家都全心投入、拚了命完成目標，所以我看到這樣的新聞蠻難過的。不過我相信大家持續看節目就會看到，我們真的達成了這個不可能的任務。」

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