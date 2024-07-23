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娛樂 電視

《上船了各位！》爆假划！三立急發聲明回應

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》7位藝人從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程，不過今傳出「假划」疑雲，三立也給出回應。

《上船了各位！》7位藝人挑戰60小時征服260公里的黑潮航程。（資料照，記者胡舜翔攝）

三立電視回應如下：

《上船了各位！》為三立、華視與文策院聯手日本極東合作的台灣跨國實境節目，挑戰全程獨木舟從花蓮划行至石垣島，拍攝期間全程記錄七位藝人在海上的過程，也詳實記錄此行受天候、洋流影響，以及夜間視線不佳與天候海況惡劣情況下，為求安全而讓人員和獨木舟都上船的過程，製作難度高，更是台灣實境節目天花板。

三立集團與華視表示，此一挑戰由台日兩國的製作單位協力完成，相關過程全程被攝影與船舶儀器所記錄，節目實際最終完成划行長度為200公里，詳細過程已於六月於石垣島舉辦的記者會公布，且抵達日本石垣島當日，岸邊也有來自台日的民眾迎接與見證，絕無造假可能。

出發前最受關注的國家級棒球選手郭泓志，是七位藝人中唯一的專業運動員，雖然郭非水上運動專業，然而他展現專業運動員的魄力，拍攝期間密集且拚命私下找國手級教練練習高達20次。

觀眾透過節目就可以看到他的顯著進步，這就是國家級運動選手的超凡毅力，且郭泓志更是七位藝人中很信任且佩服的老大哥。

隨著節目播出，外界可以親自感受此一冒險挑戰的難度與精彩，相關不實爆料造成運動員、藝人與節目信譽受損，出品方與製作單位將不會坐視無端造謠踐踏藝人數月來的付出，希望爆料者自重。也請觀眾密切關注接下來的集數，一同見證藝人的成長以及壯舉。

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