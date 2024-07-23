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娛樂 最新消息

曾智希拍本土劇「一語成讖 」！2度成真超傻眼

曾子益（右）在《愛的榮耀》中救援曾智希，被虧要練身體。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾子益、曾智希日前為了民視八點檔《愛的榮耀》到山區竹林拍戲，劇中為了找到竹藝大師口中的竹子卯足全力，曾子益表示跟曾智希合作越來越有默契，只是因為外景，一場戲就拍了好幾次，像他公主抱曾智希，抱到最後就忍不住雙手頻頻發抖，讓曾子益直呼：「根本是野外體能訓練！」

曾子益表示這陣子跟曾智希拍戲，她堪稱是「許願大師」，之前她隨口說「祝你去海邊拍」，結果他就扮成蔡龍到海邊跟江有禮廝殺了，沒多久再遇到曾智希，她就說海邊曬完了，該去山上滾山坡了，沒想到就到竹林去了。曾子益說：「好險滾山坡的是她不是我，所以在她面前，不能讓她亂許願、亂說話，不然一切都會成真！」甚至都覺得「我在跟神明拍戲一樣，隨時隨地都會夢想成真」。

曾子益（左）認為曾智希是許願池，說出來的話都成真。（民視提供）

曾智希說這一場滾落山坡還好有替身幫忙，現場劇組很保護演員跟工作人員，確認環境安全才拍攝，只是她劇中受傷，被曾子益抱起來救援，結果發現曾子益雙手頻頻發抖，讓她忍不住虧說「你要不要去練身體」，曾子益聽到秒回「我才不要」。

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