為遺體案再度現身士檢 唐治平嚴正否認遺體是家母

唐治平為遺體再度現身士檢。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕藝人唐治平位於新北市淡水區新市鎮的社區住處，6月3日被發現有一名老婦在住處頂樓死亡，唐雖否認是他的母親而拒絕領回遺體，然經比對遺體齒模，確認就是唐母，另因警方公告招領遺體的期限為本週三（24日），唐治平今日下午在檢方通知下抵達士林地檢署，唐嚴正聲明當時看的遺體並不是他的母親。

唐說他之前被要求簽立一個同意書，表示會將遺體處理掉，從那之後，官方、檢方、警方都沒有跟他接觸，也沒有人叫他驗DNA，另他感到詭異的是，中華民國驗齒模為何要驗一個多月，且依他所知，他的母親有生之年沒有在台大醫院看過醫生，所以我不知道如何從台大醫院調到我母親的齒模，我覺得非常訝異。

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唐也笑著提到「我什麼時候變成巨星？」對於媒體關心保險金一事，唐說，保險業務員曾打電話給他，他忘記他前幾年工作不好，其實他跟保險公司有些借款，但保險金領了以後把所有借款扣除後，我還是會有相當的金額，但我還沒拿到保險金，因為我還沒拿到我母親的死亡證明，所以今天來進行確認。

唐治平日前得知遺體齒模比對結果後，表示「很震撼」，甚至嚴重懷疑檢警的報告有假。

據悉，該遺體最終若無人領回，依規定由警方將遺體交給新北市殯儀館處理，待舉行聯合奠祭統一火化後，將骨灰存放於三芝園區。

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