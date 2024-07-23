VERA怎麼了？自稱「戀愛絕緣體」 遭無情吐槽年紀

〔記者張釔泠／台北報導〕「VERA」攜手粉絲平台「Dolfan」舉辦「〈Find No End〉單曲發售握手會」，邱比特們（VERA粉絲名）給力，除了有特地從高雄來的粉絲，還有粉絲一口氣購買近七十張單曲，和成員互動了半小時以上，讓六位成員超感動。

VERA。（So-net提供）

成軍一年半，VERA也宣布由忙內巴比擔任隊長，對於隊長如何選出的提問，巴比表示：「其實我們就是靠投票，沒有收錢的啦！」，孟維也補充：「因為大家都覺得巴比在舞蹈、唱歌跟人際上都可以領導大家，所以一致贊成由他當隊長。」

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歌迷的拍照pose讓VERA印象深刻。（So-net提供）

巴比親自作詞作曲的最新單曲〈Find No End〉是VERA正式出道後的第一首情歌，描述喜歡上捉摸不定的對象，VERA公推學文是最捉摸不定的成員，學文也認同自己很有個性：「我知道自己在想什麼，但不想讓別人知道！」最戀愛腦的成員則是「會對喜歡的人付出所有」的孟維，但Nelson自稱戀愛絕緣體，結果被巴比吐槽「因為年紀關係嗎？」

VERA與歌迷互動。（So-net提供）

握手會上，有粉絲為了獲取拍立得，豪氣購買近70張單曲，VERA成員得知後，特別拍攝影片感謝該粉絲，此外，享有合照福利的粉絲特別準備壽星巴比的蛋糕髮箍、插腰回頭等各種花式Pose，也讓成員們印象深刻：「很好奇這些姿勢他們怎麼想到的！」藍弟、蔡朕自備小道具與粉絲互動，也有粉絲帶著寵物兔上台，讓VERA摸到愛不釋手。

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