（專訪）演邪教片《嘎啦》不怕收負評！電商女王瑪菲司扛女一壓力大：怕拖累大家

瑪菲司跨界演出電影《嘎啦》。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕電商女王瑪菲司（Mavis）最近跨界演出電影，在恐怖邪教片《嘎啦》中飾演一名中邪的母親，戲外的她與結婚11年的老公育有一子，多年求女不成，甚至遭遇小產打擊，不過瑪菲司仍沒放棄希望，只是她工作親力親為，自嘲工作太忙，就算要「做人」也很趕，「沒辦法好好進行（性愛）療程！」

瑪菲司先演出《鳳姐》後，才在劇組的說服下接演《嘎啦》。（記者王文麟攝）

這是瑪菲司第2次參與電影演出，她在片中不計形象畫上特殊化妝，猙獰面孔嚇壞不少觀眾。她坦言考量到自己帶貨的商品以保養品為主，擔心「爛臉、鬼臉」會讓消費者嚇到，以商業考量當初有意拒演，不過後來想要有「突破自我的成就感」，因此毅然決然接下中邪母親一角。

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她在片中不是近乎憔悴的素顏，就是塞滿牙齒的恐怖特殊化妝，10歲的兒子看到媽媽的臉孔，不但不覺得害怕，甚至還告訴大家「這就是我媽沒化妝的樣子」，讓瑪菲司好氣又好笑。不過瑪菲司表示不怕被嫌醜，反而覺得自己成功了。

《嘎啦》女主角瑪菲司耗時四小時中邪妝容嚇壞導演。（CATCHPLAY提供）

瑪菲司在《嘎啦》中犧牲色相扮醜，不過她本人相當滿意。（記者王文麟攝）

雖然兒子這麼皮，但瑪菲司語氣中仍充滿寵溺，不過夫妻倆還是希望能夠拚出個女兒，表示不排斥人工受孕，只是現在工作實在太忙，又時常當空中飛人，沒辦法好好與老公「孵愛的結晶」。

此次在《嘎啦》中飾演擁有一男一女的母親，瑪菲斯表示飾演她女兒的童星真的很貼心，會拿小電風扇幫她吹風，讓她更想要有女兒了。她回想起先前好不容易盼到懷孕喜訊，老公對她呵護備至，就連兒子黏著她，老公為保護孕肚，都沒給兒子好臉色，沒想到最後卻迎來小產的崩潰消息，讓全家都相當失望。

瑪菲司（左）將對待兒子的心情，投射在《嘎啦》李恩佑身上。（CATCHPLAY提供）

她首次擔綱電影女主角，不諱言確實有感受到壓力，且怕拖累大家，形容拍電影是「痛苦並快樂著」。對於電影的各種評價，瑪菲司認為大家都是熱愛國片的一份子，就算有負評，那也能從中改進，「不可能全部都是好的聲音，我們從裡面再進步學習。」

瑪菲司演出的電影《鳳姐》即將在下半年上映，她笑說自己拍電影已經上癮了，還已經跟監製預約好下一部戲，更期盼自己成為「直播界吳君如」，能夠在喜劇片當中大展演技。

瑪菲司不怕負評，虛心接受任何指教，認為這樣才能更進步。（記者王文麟攝）

對於大家至今仍以「前黑澀會美眉」來稱呼她，瑪菲司先是幽默回應「不要叫我黑澀會阿姨就好」，之後表示希望能夠撕開這些標籤，她不諱言，進組拍攝時有人認為她不認真，不過只是來「交朋友罷了」，但她強調自己真的想認真做事，「我接《嘎啦》的衝動就是想要證明，我不是玩玩的！」被問到是否能接受大尺度的戲份，瑪菲司笑說：「脫掉可以，但等我瘦一點。」

《嘎啦》現正熱映中。

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