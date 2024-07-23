拜登宣布退選 勞勃狄尼洛發聲：擊敗川普！

勞勃狄尼洛曾多次公開抨擊前總統川普。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統拜登在經歷黨內人士施壓後，21日宣布放棄競選連任，同時公開表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選總統，成為繼1968年的詹森總統以來，首位放棄爭取連任的現任總統，為美國大選投下震撼彈。

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消息人士透露，拜登是在研究民調數據後，發現勝選希望渺茫，進而做出退選決定。

美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，並公開表態支持副總統賀錦麗（右）代表民主黨參選總統。（歐新社檔案照）

就在拜登丟退選震撼彈，以反川普出了名的奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro），第一時間跳出來誇讚拜登決定是「精明政治與無私愛國主義的行為」；勞勃狄尼洛曾多次公開抨擊前總統川普，他在聲明肯定拜登決定，更表示：「對我們國家而言，沒有其他事比用選票擊敗川普更重要。」

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而拜登是在社群媒體Ｘ上發表聲明表示，他將繼續履行總統職責，直到任期結束。他強調，雖然有意尋求連任，但考量到民主黨與國家利益，決定退選。隨後，拜登在另一則推文中表示全力支持賀錦麗，「現在我們應該團結一致，打敗川普。」

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