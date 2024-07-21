衰爆！關韶文泰國回台灣掛急診 上廁所頭撞破燈管嚇呆眾人

YTR「關關」關韶文。（關韶文經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕YTR「關關」關韶文近來衰事不斷，先是在曼谷旅遊疑似吃壞肚子，返台腸胃炎緊急掛急診，沒想到開工後又在廁所撞破日光燈，滿頭的玻璃碎片嚇壞眾人。

關關透露，在曼谷旅遊疑似吃壞肚子，不但狂吐又狂拉，在飛機上來回衝了10次廁所，回到台北立刻去掛急診打點滴。

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關韶文腸胃炎掛急診。（關韶文經紀人提供）

沒想到隔天關關回到母校世新大學演講，上廁所時因為個子太高，意外撞破頭上日光燈，燈管還掉到馬桶裡，他先是徒手拿起，離開廁所後才發現滿頭都是碎玻璃。

關關無奈表示，「還好沒有流血，我本人太高，下次站起來要小心。」

關韶文撞破燈管，滿頭都是碎玻璃。（關韶文經紀人提供）

至於目前腸胃炎的狀況，關關表示，「醫生有開三天的抗生素應該吃完就沒事了，只是不能吃太多東西因為現在吃什麼都還是會拉肚子，所以這時候就是吃得很清淡。」透露近來諸事不順，有去龍山寺拜拜求平安。

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