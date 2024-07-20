金智媛班機delay！台粉等14小時 備好「金秀賢婚書」喊：要幸福

金智媛今天搭乘大韓航空KE187班機來台。（資料照）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金智媛今天（20日）搭乘大韓航空KE187班機來台，原訂在傍晚5點50抵達桃園國際機場，但疑似因為全球IT系統大當機，導致仁川機場自動通關無法執行，導致班機延誤大約一小時，大約晚間7時許才能在第二航廈大廳與粉絲會面，不過仍澆不熄粉絲熱情。

台粉拉起布條，為金智媛應援。（記者廖俐惠攝）

現場聚集北中南數百人到場接機，一群喜歡「金秀賢、金智媛CP」的「台灣秀彬群」，繼上次金秀賢之後，此次金智媛來台，她們再度齊聚大喊，「金遇良媛，幸福啟源，歐膩（姐姐）要幸福喔～」，同時準備標語，希望能吸引金智媛注意。

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她們分享，最早來到機場的粉絲搭乘客運，在清晨5點就抵達機場，有人戴著金智媛最喜歡的鯛魚燒頭套，也有人拿著堪稱「婚書」的《淚之女王》OST專輯，粉絲笑說「這是喜餅禮盒」，還分享裡面的小卡。

金智媛出道14年首次舉行海外見面會，台北站將在明天晚上6點於新莊Zepp New Taipei舉行。

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