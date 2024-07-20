晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金智媛班機delay！台粉等14小時 備好「金秀賢婚書」喊：要幸福

金智媛今天搭乘大韓航空KE187班機來台。（資料照）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金智媛今天（20日）搭乘大韓航空KE187班機來台，原訂在傍晚5點50抵達桃園國際機場，但疑似因為全球IT系統大當機，導致仁川機場自動通關無法執行，導致班機延誤大約一小時，大約晚間7時許才能在第二航廈大廳與粉絲會面，不過仍澆不熄粉絲熱情。

台粉拉起布條，為金智媛應援。（記者廖俐惠攝）

現場聚集北中南數百人到場接機，一群喜歡「金秀賢、金智媛CP」的「台灣秀彬群」，繼上次金秀賢之後，此次金智媛來台，她們再度齊聚大喊，「金遇良媛，幸福啟源，歐膩（姐姐）要幸福喔～」，同時準備標語，希望能吸引金智媛注意。

她們分享，最早來到機場的粉絲搭乘客運，在清晨5點就抵達機場，有人戴著金智媛最喜歡的鯛魚燒頭套，也有人拿著堪稱「婚書」的《淚之女王》OST專輯，粉絲笑說「這是喜餅禮盒」，還分享裡面的小卡。

金智媛出道14年首次舉行海外見面會，台北站將在明天晚上6點於新莊Zepp New Taipei舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中