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娛樂 最新消息

金智媛啟程來台灣！保鑣團團包圍 她暖喊「記得吃飯喔」

金智媛身旁有多名保鑣守護，態度都相當謙和。（翻攝自YouTube RNX TV Korea Ent）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金智媛明天（21日）將在新莊舉行粉絲見面會，今天（20日）她將提前抵台準備，稍早她現身仁川國際機場，身穿白色上衣、黑色長裙，面對鏡頭笑容可掬，看起來心情很好。

金智媛上個月才受邀來台參加時尚活動，讓信義區呈現萬人空巷的景象，可見《淚之女王》的威力。她明晚6點將舉辦台北首場粉絲見面會，地點在Zepp New Taipei，這也是她出道14年來首次舉辦海外見面會，令粉絲相當期待。

金智媛被問到是否換大頭貼，得意的比起了大拇指。（翻攝自YouTube RNX TV Korea Ent）

她今天將搭乘大韓航空KE187班機來台，稍早現身仁川機場時，面對鏡頭大方親切比出愛心，不停向一旁粉絲揮揮手，不少粉絲大喊「歐膩」（姐姐），由於人潮眾多，保鑣一度圍起人牆，把金智媛團團包圍，並溫和勸導請大家小心，未發生衝突。

金智媛有求必應，面對鏡頭直接比出愛心。（翻攝自YouTube RNX TV Korea Ent）

反而是金智媛不停回答記者、粉絲的提問，透露午餐吃了飯捲，還提醒記者記得要吃飯。至於有粉絲詢問她：「歐膩～聽說換了IG大頭貼？」金智媛直接比出大拇指，還似乎有些得意的點點頭。另外也有粉絲要她在台灣度過美好時光再回來，金智媛也答應，並要粉絲們注意安全。

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