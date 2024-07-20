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娛樂 最新消息

大牙「想捐血二度遭退貨」 親曝原因嘆：心明明很鐵啊

大牙近來二度想捐血，卻遭退貨。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈近來二度想捐血，卻遭退貨，後來她解釋自己的血壓118/69 mmHg，脈拍是61，她發文道：「血紅素不足，血液漂浮超過15秒。」令她無法捐血，大部分粉絲表達擔憂，大牙則開玩笑回「我心明明很鐵啊」。

沒想到竟有惡意網友留言稱她「虧心事做太多，捐不出血了喔」，大牙展現高情商回應，「希望你不會遇到需要別人的血救命的那天，都身體健康喔！」被粉絲稱讚「高情商」。

大牙（左）5月擔任性暴力預防倡議大使，身形消瘦，好友黃云歆（右）出席相挺。（資料照，記者胡舜翔攝）

大牙去年6月指控陳建州性侵未遂，她今年受訪時，坦言去年因面對排山倒海而來的壓力，導致她被診斷出有重度憂鬱症，一度暴瘦到48公斤，幸好老公和親友的陪伴才挺過一切。

☆尊重身體自主權，請撥打113、110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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