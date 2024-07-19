英國國王查爾斯三世也迷泰勒斯？ 手戴粉紅「友誼手環」

英國國王查爾斯三世戴著夏綠蒂公主送他的友誼手環（紅圈處）。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）登基後，保持一貫的優雅與嚴肅，近日卻有人發現他出席公開活動的時候，戴著一條紅黃相間的「友誼手環」。這是泰勒絲（Taylor Swift）都懂的小物，查爾斯三世出席威爾斯議會獲自治權25週年紀念活動或者盛裝穿戴國王頭冠與長袍出席國會開幕大典時，都能看到這可愛的手環。

美國天后泰勒絲。（歐新社）

泰勒絲鐵粉都會明白的「友誼手環」。（美聯社）

外傳這是9歲的夏綠蒂公主送給阿公的禮物，查爾斯三世也非常喜歡小孫女的心意，總是配戴著。英國皇室與演藝圈關係向來良好，查爾斯三世加冕典禮就友波伽利、接招合唱團（Take That）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等藝人出席。其實在皇室成員裡，夏綠蒂公主就是泰勒絲死忠粉，除了打造友誼手環給查爾斯三世之外，她也喜歡穿亮片上衣、梳可愛髮辮，看到泰勒絲的時候更顯露出燦爛笑容，讓人快要融化。

請繼續往下閱讀...

夏綠蒂公主（中）和父母去看溫布頓網球賽時也戴著友誼手環（紅圈處）。（路透）

身為泰勒絲鐵粉，夏綠蒂公主自己戴著粉白相間的友誼手環；替阿公查爾斯三世編織的則是紅黃相間，威嚴莊重的查爾斯三世戴著夏綠蒂公主編織的友誼手環出席重要公開場合，除了看得出來祖孫情深之外，也說明75歲的他仍保持著童心未泯的一面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法