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娛樂 歐美

《后翼》安雅「濃妝全卸」！精靈女神素顏真面目96萬人驚呆

安雅泰勒喬伊演出Netflix影集《后翼棄兵》在全球爆紅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）因演出Netflix影集《后翼棄兵》爆紅，擁有一張精靈般的特色面孔，迅速竄紅的她工作邀約不斷，即使繁忙也不忘在社群分享近況，日前上傳自己的素顏自拍照，真實臉蛋掀起熱議。

安雅泰勒喬伊（左）與卡拉迪樂芬妮的素顏合照。（翻攝自IG）

安雅泰勒喬伊有著獨特的時尚外貌，在《后翼棄兵》全球爆紅以及驚喜客串《沙丘2》後，近日主演的電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，挑戰有別於以往的螢幕形象，飾演充滿反差感的角色，不過票房卻不如預期，被評為「安雅也救不了的慘澹」，雖然新戲跌跤，但仍是時尚界的寵兒。受邀飾品廠商活動的她，日前在IG曬出與英國超模女演員卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的素顏合照。

安雅泰勒喬伊素顏臉蛋曝光。（翻攝自IG）

另外，安雅更分享自己的素顏近拍照，畫面中可見她拿著手機對著鏡子自拍，臉上濃妝全無，深邃五官依舊相當精緻，不過少了底妝遮掩，微微泛紅的肌膚和凹陷的眼袋絲毫藏不住，但與化妝時的狀態差異不大。安雅真實的素顏臉蛋曝光，吸引超過96萬名粉絲按讚，網友紛紛驚嘆「真像個小女孩」、「好像小寶寶喔」、「無庸置疑的漂亮女人」。

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