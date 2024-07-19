張立東錄影冒雨掛半空中！「腿軟慘摔」崩潰求救

張立東挑戰平衡感一度腳軟慘摔。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《全員請上車》本週日播出「夏日訓練營」挑戰賽，邀請到「女班長」李宣榕及劇中CP曾子余、梁舒涵等一起上節目玩遊戲。

一見到錄影地點是極限探索園區，大家的哀嚎聲不斷，紛紛表示今天一定不輕鬆，製作單位隨即祭出「三索」考驗大家的膽量及平衡感，輪到張立東挑戰時現場還下起陣雨，往前跨出幾步就讓張立東大喊：「這太晃了吧」，本身就有難度的繩索，加上工作人員的晃動，遊戲挑戰性變得更高，張立東見狀崩潰求救：「繩子根本不在我的腳下」，下一秒突然重心不穩偏離軌道，腿軟摔下繩索，掛在半空中模樣狼狽。

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張立東挑戰平衡感一度腳軟慘摔。（台視提供）

其中一關遊戲要在獨木橋上進行枕頭戰，花花對上梁舒涵毫不手軟，一舉就往頭部攻擊，而後還趁勢出手推了一把，讓梁舒涵直接跌下獨木橋，明顯的作弊行為讓眾人看不下去大喊：「太粗糙了吧！」

花花則惱羞表示：「還不都你們教我的」，辯駁自己是很有榮譽心想贏得比賽而已。接著輪到李宣榕上場，手勁相當大的她才揮了幾下，枕頭裡的棉花就全噴出，讓張立東在場外驚呼：「太暴力了吧」。

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