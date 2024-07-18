唐寶寶化身一日主播！郭于中、鄔凱雯「被激勵了」

唐寶寶一日主播體驗，郭于中（左一）、鄔凱雯（右一）細心教導。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台視昨舉辦愛心義賣活動，邀請「唐氏症基金會」前來台視員工餐廳舉行義賣活動，義賣會現場共有三位唐寶寶參與展售，而台視員工們聽聞公益義賣紛紛前來共襄盛舉，義賣會現場人潮絡繹不絕，也讓唐寶寶們感受到台視員工的熱情支持。

主播劉宜函、張寧、陳晏瑋也藉著播報空檔一同響應，唐寶寶們見到電視機前的主播也都開心前來迎接，並且熱情介紹展售商品，不到五分鐘三人手上就已經滿滿的戰利品，劉宜函開心表示：「唐寶寶們很活潑，最後還集體跟我們說謝謝比了大愛心，短短跟他們接觸的時間，馬上能感受到他們純真的心，謝謝他們讓我今天心靈充滿感動與美好。」

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陳晏瑋、張寧、劉宜函參與愛心義賣活動。（台視提供）

自稱「零食KING」的張寧也表示：「感受到唐寶寶們滿滿的熱情，才一進會場大家很熱情地給我們試吃餅乾和介紹，接著我們就開始買買買了！」唐氏症基金會的公益品牌「愛不囉唆」的洋芋片一直都是明星商品，張寧試吃後大讚超好吃：「真的被洋芋片給驚豔到！每一個人員都好認真，覺得很可愛也很感動，今天參加完活動真的覺得能吃到好吃的東西，同時又能做公益真的很開心也很有意義。」台語主播陳晏瑋則分享高中時期曾參與偏鄉孩童及長輩們的志工服務，經常有機會和他們互動相處，而今天看到唐寶寶在現場義賣，讓他有一種很親切熟悉的感覺，他笑說：「荷包不知不覺就失血了，唐寶寶是最佳推銷員！」

台視昨邀請「唐氏症基金會」前來台視員工餐廳舉行義賣活動。（台視提供）

除了公益義賣之外，台視也特別規劃「唐寶寶一日主播體驗」，讓唐寶寶們也有坐在主播台的機會，一探電視機前主播播報的幕後花絮，主播郭于中和鄔凱雯熱情迎接唐寶寶們，而唐寶寶們一見到曾在電視機前見到的主播都很興奮，也紛紛表示都有收看台視新聞，讓郭于中和鄔凱雯感到很驚喜。

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