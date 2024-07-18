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娛樂 最新消息

黃子佼不認罪！當庭翻供求免刑 律師李怡貞轟：正常發揮

律師李怡貞（左）向來關注黃子佼案件。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼去年捲入MeToo風波，又遭檢警查獲4TB容量隨身硬碟中，存有7部購買來的未成年少女性影像，被檢方以違反《兒少性剝削防制條例》正式起訴，他15日現身台北地院到場答辯，沒想到卻改口不認罪，並對檢方起訴證據提出質疑。對此，知名律師李怡貞有話要說。

相關新聞：質疑檢方證據！黃子佼持兒少性影片案 今首赴北院出庭「改口不認罪」

黃子佼出庭時認為在「新法實施前」就已下載未成年少女性影像，且無重製、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理且並無刑責。不僅如此，黃子佼更聲稱下載儲存未成年少女性影像的時間點已有些久，無法確定是否為檢方舉證的7支影片。針對全案，北院表示由於案件尚有繼續查明必要，因此訂於8月12日下午4時再開庭。

相關新聞：黃子佼改口不認罪！出庭翻法條求免刑「關鍵原因曝光」

對此，向來關注黃子佼事件的律師李怡貞，今（18日）發文並附上一根黃色香蕉，並意有所指怒轟：「關於不認罪的答辯，我認為尊重他律師執行律師職務，而且當事人也只是正常發揮，不愧於大家之前都沒白罵他。感謝證明我們都沒有看錯人，否則亂罵人也是有業障的耶。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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