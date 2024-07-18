陳意涵「我來自中國台灣」登熱搜首位 關鍵7字消失了

今（18）日一早，陳意涵在微博16日的發文，已經看不到「我來自中國台灣」這7個字。（翻攝自陳意涵微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣藝人陳意涵昨（17）晚間突登中國微博熱搜首位，因她前天發文高喊「我叫陳意涵，我來自中國台灣」，不料今天一早，這幾個關鍵字消失了。

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陳意涵16日在微博發文，回憶10年前參加中國節目《花兒與少年》錄影，形容那是青春、也是回憶，「謝謝你們一直陪伴著我，在我的記憶裡一切都是很美好的。」

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特別的是，她發文提及「我來自中國台灣」，秒被大批小粉紅激讚留言「就這樣大大方方就挺好」、「就喜歡這種愛國的明星」、「陳意涵是個明事理的中國台灣人」，昨晚更一度衝上微博熱搜首位。

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不料今（18）日一早再翻出陳意涵微博，16日的這篇文章還在，不過內容已經看不到「我來自中國台灣」這7個字。

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