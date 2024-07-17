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娛樂 電影

《我父英風》釋寬謙做親情告別！為私密畫面猶豫1年半

紀錄片《我父英風》媒體聯訪，台灣雕塑家楊英風三女釋寬謙擔任監製。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《我父英風》由一代大師楊英風的三女兒釋寬謙法師親自監製，走訪北京、上海、雲岡石窟、東京、洛杉磯等十多個城市，重塑心中父親樣貌；釋寬謙坦言：「楊教授的過世，是我人生一個最大的悲慟。」

由於《我父英風》上映日剛好接近父親節，勾起釋寬謙的思念之情，她透露看過電影近50遍，直言每看一次都是對父親深情的道別，如今電影完成了，已沒有任何遺憾。

紀錄片《我父英風》媒體聯訪，導演符昌鋒（左起）、台灣雕塑家楊英風三女釋寬謙監製、製片王亞維。（記者胡舜翔攝）

導演符昌鋒原本想拍攝釋寬謙剃髮鏡頭，卻遭釋寬謙拒絕，她坦言剃頭是很私密的事，考慮了一年半左右，後來轉念，認為能拉近出家人和大眾的關係，於是妥協。

釋寬謙也提到，其實外界認為出家人總是「無情」，不過她今（17日）出席媒體茶敘，表示若是無情就不會進入人間，直言「用情至深才會大慈大悲」。

釋寬謙。（記者胡舜翔攝）

監製王亞維提到這8年來，釋寬謙並未對導演和其他人指點，給予作品很大空間，相信觀眾能透過電影進入一趟溫暖的旅程，逐漸打開視野。《我父英風》於8月2日在台上映。

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