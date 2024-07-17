時隔32年！《亂馬1/2》新版動畫10月開播 聲優原班人馬配音
日本漫畫家高橋留美子繪製的經典戀愛喜劇漫畫《亂馬1/2》，將推出重製版動畫。（圖擷取自@ranma_pr 社群平台「X」）
祝蘭蕙／核稿編輯
《亂馬1/2》男主角「早乙女亂馬」，因為受到詛咒，而有了澆冷水會變成女生的體質。（圖擷取自oricon_anime_ 社群平台「X」）
〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家高橋留美子繪製的經典戀愛喜劇漫畫《亂馬1/2》，日前宣布將推出重製版動畫。今（17）日晚間，日本動畫官方正式公開首部預告PV，除了透露重製版動畫由MAPPA負責製作，並從10月5日起在Netflix獨佔播出，更驚喜宣布主要角色群，將由舊版原班人馬回歸獻聲。
綜合日媒報導，《亂馬1/2》漫畫從1987年起，於日本小學館漫畫雜誌《週刊少年Sunday》連載，並在1996年完結；電視動畫則是在1989年至1992年播出，後續還推出劇場版動畫和OVA。報導指出，經過32年的時間後，官方決定推出由MAPPA負責製作《亂馬1/2》的完全重製版動畫，導演為宇田鋼之介，主題曲則是交由Ano演唱。
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最令許多粉絲驚喜的是，在首部預告PV釋出時，還同步公開了聲優陣容，其中早乙女亂馬（男）、早乙女亂馬（女）、天道茜、響良牙、珊璞等主要角色，皆由舊版動畫聲優獻聲出演。負責為男主角「早乙女亂馬（男）」配音的山口勝平，也在社群平台「X」（原推特）發文表示，感謝粉絲們的耐心等待，「延長戰、即將開始！！」
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