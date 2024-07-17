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娛樂 音樂

李炳輝愛吃「中風飯」！「辦桌」馮偉傑心疼他一舉動 對話全曝光

馮偉傑。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「辦桌二人組」主唱馮偉傑12月7日將舉辦「永續愛相馮FOREVER公益演唱會，將邀請三立「超級紅人榜」歌唱神童吳珉碩擔任嘉賓，是否也計畫邀請恩師李炳輝登台，他鬆口：「炳輝大哥現在走路比較不方便，上次出場走路要人攙扶，我是想找他來看（演唱會）。」

馮偉傑。（記者潘少棠攝）

他和李炳輝上次碰面已經是疫情前，這3年來都透過電話聯繫，提起李炳輝的近況，他坦言：「他就是在淡水，很喜歡和嫂子吵架，吵著說要吃『中風飯』（指腿庫飯）。」馮偉傑透露，「他每次講『我要吃中風飯』，就真的中風了，我都要他不要講這個。」

馮偉傑《永續愛相馮 公益巡迴演唱會》記者會，吳珉碩（左）站台相挺。（記者潘少棠攝）

李炳輝的太太雅惠去年也驚傳小中風，且因為近年演出邀約不穩定，經濟狀況困難，他則心疼表示：「有公益活動都會推薦他去，也會和對方說，方便的話多給一些（酬勞）。」至於對方有沒有找他周轉？馮偉傑則表示：「嫂子沒有和我周轉過，應該社會局有補助。」也說該找時間去探望恩師了。

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