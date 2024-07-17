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娛樂 最新消息

王仁甫登《爸爸回家做晚飯》秀廚藝 竟因「這件事」難過了

「命運設計系系主任」簡少年（右）來下廚，左為Fred。（全聯提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《爸爸回家做晚飯》本季特別邀請到本土天團5566的王仁甫，以及二訪節目的新世代命理大師簡少年，他們不僅要在節目中大秀廚藝，也會和廚佛瑞德Fred一起解鎖多道創意料理、開啟味蕾新世界。

王仁甫現身秀廚藝（右），左為Fred。（全聯提供）

王仁甫一登場就唱經典神曲《我難過》，唱完不忘大讚廚佛瑞德Fred的唱功，廚佛瑞德Fred被這麼一誇，開始老王賣瓜講起自己今年4月受到賤葆大樂隊的邀請，跟幾位知名Youtuber一起參加台灣祭大展歌藝，當天也有獻唱《我難過》，但這下王仁甫真的難過了，直呼：「為什麼沒邀請我們，卻邀請你？」廚佛瑞德Fred笑回單純是預算問題：「我們是沒預算，求他們讓我們去的。」下廚前還自告奮勇想重現當時唱的Solo曲，想讓王仁甫點評，未料一開口就找不到Key，現場秒變歌唱教室，不受教的廚佛瑞德Fred把王仁甫搞到快崩潰，畫面相當爆笑。

優質顧家好爸爸形象的王仁甫，平常就會下廚的他，此次上節目就是為了要學做營養又美味的親子料理，用美食替家中正值青春期的一雙兒女補身體。廚佛瑞德Fred開出菜單大阪燒、營養滿分海鮮燉飯，料理期間，廚佛瑞德Fred也提供幾個美味秘訣跟廚房知識，像是煎完要做大阪燒的干貝的鍋子會殘留焦糖香氣，直接炒蝦味道更上層樓，食物煮熟再用鑄鐵鍋才不會沾黏鍋底。

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