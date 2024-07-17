51歲陳慧琳正翻了！連換12套服裝 逆天狀態曝光

陳慧玲（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕51歲「Kelly」陳慧琳推出國語單曲《一剎天堂》，MV以電影級CG打造，她在2日內換了12個造型，加上連番舞蹈畫面，讓她直呼：「這次MV印象最深刻的，當然是我漂亮的衣服，兩天要穿12套衣服，加上舞步配合，這兩天真的沒有停過。」

陳慧玲（環球提供）

Kelly被稱為「電音女王」，她自覺這首歌要唱得好，需要下苦工，她說：「要用一把輕柔慵懶的聲音唱出有groove（律動感） 的自在感覺。」監製雷頌德並交代，唱的時候不可以一下子準確的唱出那個音，「要在到了跟還沒到之間，聲線不能太響亮要平一點，那就對啦。」

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陳慧玲（環球提供）

原來兩人分隔兩地遠距錄音，她分享當中過程：「以前跟雷頌德錄音，我們在同一個錄音室，每錄一句他會馬上給指示，但是因為雷頌德不在香港，雖然他有解釋整首歌的guideline，但錄的時候，我跟Bryan（楊振邦）就要猜，比方說輕的程度。」會因此唱出許多版本，她說以前雷頌德會主導，「現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主，成長了。」

陳慧玲（環球提供）

關於這首歌，Kelly也分享：「這首歌是叫人們完全享受浪漫的感覺，不談以前，不論將來，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受那一剎，就如煙花絢爛一樣，好像進入了遊樂場一樣盡量享受。」MV將於今晚9點上架。

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