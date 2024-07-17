晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

51歲陳慧琳正翻了！連換12套服裝 逆天狀態曝光

陳慧玲（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕51歲「Kelly」陳慧琳推出國語單曲《一剎天堂》，MV以電影級CG打造，她在2日內換了12個造型，加上連番舞蹈畫面，讓她直呼：「這次MV印象最深刻的，當然是我漂亮的衣服，兩天要穿12套衣服，加上舞步配合，這兩天真的沒有停過。」

陳慧玲（環球提供）

Kelly被稱為「電音女王」，她自覺這首歌要唱得好，需要下苦工，她說：「要用一把輕柔慵懶的聲音唱出有groove（律動感） 的自在感覺。」監製雷頌德並交代，唱的時候不可以一下子準確的唱出那個音，「要在到了跟還沒到之間，聲線不能太響亮要平一點，那就對啦。」

陳慧玲（環球提供）

原來兩人分隔兩地遠距錄音，她分享當中過程：「以前跟雷頌德錄音，我們在同一個錄音室，每錄一句他會馬上給指示，但是因為雷頌德不在香港，雖然他有解釋整首歌的guideline，但錄的時候，我跟Bryan（楊振邦）就要猜，比方說輕的程度。」會因此唱出許多版本，她說以前雷頌德會主導，「現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主，成長了。」

陳慧玲（環球提供）

關於這首歌，Kelly也分享：「這首歌是叫人們完全享受浪漫的感覺，不談以前，不論將來，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受那一剎，就如煙花絢爛一樣，好像進入了遊樂場一樣盡量享受。」MV將於今晚9點上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中