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樂天女孩爆內鬥！孟潔罕見動怒開砲：別以為我不知道

孟潔罕見動怒發文。（翻攝自IG）孟潔罕見動怒發文。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿啦啦隊近來風波不斷，隊長「籃籃」籃靖玟日前被爆熱戀味全龍球員郭嚴文，還傳出與樂天女孩們不合，遭控私下是雙面人。身為隊中人氣成員之一的孟潔，今（15）也罕見動怒發文談及欺負和壓榨，直言「別再以為我什麼都不知道」。

孟潔今日在社群平台嚴正發聲，寫下「看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎？」並明確表示自己對於團隊內部的事什麼都知情，「別再以為我什麼都不知道」，儘管她未說明是自己受委屈或是替他人打抱不平，此舉仍引來大批粉絲關心，也有人聯想到樂天近日的紛爭，「怎麼了寶寶」、「誰敢欺負我大孟孟」、「不會又是樂天在搞吧」、「樂天今年真的水逆」。

事實上，籃籃日前就澄清與郭嚴文只是好友關係，也未感受到對方在追求她，同時解釋，之所以未與女孩們一起寄信連署，是因自己談合約的時間跟大家不同，認為自己沒有立場參與這件事，也沒辦法跟大家談合約內容的條件，遭指控是雙面人，她委屈表示很受傷，指出這樣的爆料是「有心人惡意為之」。

由 @mengj215 發佈
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