港星陳鍵鋒近照曝光！ 網友：面相變了

陳鍵鋒近照比起過去圓潤許多。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕港星陳鍵鋒出道至今擁有不少代表作，先前曾與藝人林心如合作古裝劇《美人心計》，更曾演過動力火車經典歌曲《忠孝東路走九遍》MV。而淡出演藝圈的他，近照最近卻在網路瘋傳，直言：「現在怎麼成這樣了。」

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曾傳出陳鍵鋒退出演藝圈的原因，是健康檢查時，發現腦部天生少一條重要血管，且無法根治。他也曾坦言，害怕自己會因腦部缺氧而半身不遂，於是選擇淡出並好好休養身體，而近期近照曝光了。

細看手上還有美甲，生活相當愜意。（翻攝自微博）

照片中，他染了一頭金髮，身材比起過去圓潤許多，甚至做出了美甲。此照片一出。遭到許多網友評價：「面相變了。」、「原來的樣子...可惜了。」但還是有網友表示：「他遺傳病困擾，然後退出演藝圈了，已經是素人，大家就不要對他要求這麼高了。」

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