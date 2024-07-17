必須收藏！ENERGY聯合一卡通 推「一觸即發」演唱會限定版

ENERGY再度合體，一卡通推「一觸即發」演唱會限定版紀念卡。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕曾創下首張專輯即辦萬人演唱會紀錄，並以「星期五晚上」一曲掀起網友挑戰狂潮E16蹲舞步再次爆紅的傳奇唱跳天團ENERGY，將於 7/27、7/28登上台北小巨蛋，9/7、9/8在高雄巨蛋，一卡通與相信音樂合作，今發表「一觸即發」粉演唱會限定版卡。

一卡通公司說明，與相信音樂合作推出ENERGY「一觸即發」2款演唱會限定版一卡通，卡面以本次演唱會專輯主視覺為主要設計，卡片皆以珍珠粉印製，LOGO以雷射霧銀呈現，呼應新專輯Here I Am充滿嘻哈、搖滾、舞曲元素，讓粉絲們擁有獨一無二的收藏價值，可隨時隨地感受ENERGY帶來的正能量。

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ENERGY一觸即發演唱會限定版一卡通共有白黑 2 款，每款售價 150元，有興趣歌迷朋友可事先網購、或在7/27演唱會現場的周邊商品區購買（台北小巨蛋-捷運2號出口旁），數量有限，相信音樂線上購物網站網購販售：https://bit.ly/-ENERGY、ENERGY演唱會（現場取貨）專區：https://bit.ly/45SUxlm。

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