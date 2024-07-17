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娛樂 最新消息

日本戀綜《夏日咖啡男友》「和人」超夯人人搶 3情敵進攻進度飆升

和人成為《夏日咖啡男友》人氣王。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男同戀綜《夏日咖啡男友》上週二首播，熱度攀升，前3集不斷請假的主廚「和人」在第四集變人氣王，出現3位情敵都表明欣賞或喜歡和人，主持群大讚和人給人「穩重感」，獲得最多人喜歡並不意外。

第四集中，和人工作五天後，終於回到節目中和大家生活，眾人鼓掌歡迎，包括尤薩克、艾倫、亮太都在該集向和人表明心意，讓和人受寵若驚，同時傷腦筋該選擇誰作為約會對象。

小戴在該集再度提出「酬勞」和「雞胸肉」問題，尤薩克視健身如命，但大家對一天只能花6000日幣（約台幣1234元）頗為困擾，此時和人貼心表示「會想出省錢的食譜」，讓尤薩克內心好感度提升。

尤薩克（右）向和人表白，卻讓和人感到傷腦筋。（翻攝自Netflix）

和人作為第4集「主角」，除了小戴，其餘4人都想和他一起經營咖啡車，不料和人最終選擇「俊」，還在車上表示「有喜歡的人」，和人更在當日回程傳訊給艾倫，和艾倫聊完後，約好下次一起工作，兩人更相互擁抱。

此時尤薩克決定主動進攻，向和人表示「你（和人）是我喜歡的類型」，沒想到看似未有動作的亮太是第三位向和人表明被他吸引，覺得和人可愛，想進一步認識，讓該集「和人Love line」呈現混亂狀態，激起觀眾好奇心。

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